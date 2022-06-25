  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi'nde dehşete düşüren görüntü! Hayvanları yerlerde sürüklediler

Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi'nde dehşete düşüren görüntü! Hayvanları yerlerde sürüklediler

CHP'li Konak Belediyesi'nin Hayvan Sağlığı Merkezi'nde dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde belediye çalışanlarının hayvanları yerlerde sürüklediği ve hayvanların kötü durumda olduğu görüldü.

İHA

25.06.2022, 13:13 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022, 13:20

Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi’nde dehşete düşüren görüntü! Hayvanları yerlerde sürüklediler

Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezinde ortaya çıkan görüntüler, görenlerin yüreklerini sızlattı. Belediye çalışanlarının hayvanları yerlerde sürüklediği, sürüklenen hayvanların da ayakta duramayacak kadar kötü durumda olduğu görüldü. Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hayvan hakları, sağlığı ve refahının sağlanması, hayvan hastalıklarının tedavisi, salgın hayvan hastalıklarının kontrolü yoluyla koruyucu halk sağlığı hizmetleri verdiğini belirttiği Hayvan Sağlığı Merkezindeki skandal görüntüler, görenlerin yüreklerini sızlattı.



O ANLAR KAMERADA
Görüntüler, merkezin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, köpeklerin belediye çalışanları tarafından boynuna takılan aletle yerlerde sürüklendiği, sürüklenen hayvanların baygın halde olduğu görüldü.

Açıklama yapan Konak Belediyesi, görüntüleri doğrulayarak ilgili kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

CHP'li Didim Belediyesi ihaleyi 2'ye böldü! Şaibeli tiyatroyu Kılıçdaroğlu açacak AK Parti'li Dağ'dan CHP'ye dış politika eleştirisi: PKK'yı ve Yunanistan'ı cesaretlendiriyor

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA