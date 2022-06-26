AK Parti Menemen sahaya indi

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, bir seneden az bir süre kalan 2023 seçimleri öncesi çalışmalara start verdi. Çelik önderliğinde ilçe teşkilatı ve parti üyeleri kapı kapı gezerek vatandaş ve esnafla sohbet edip dertlerini dinliyor.

"2023'te sayın Cumhurbaşkanımızı dünya lideri seçmek için sahalarda yer alıyoruz" diyen Çelik, "Dönem dış güçlere cevap vermemiz gereken bir dönem. Bu yüzden bunu halkımıza, esnafımıza anlatmak için sahadayız. Özellikle esnafımızın sorunlarını dinliyoruz. Belediyemiz ile birlikte sorunlarını ve sıkıntılarını anında çözüyoruz" şeklinde konuştu.

VATANDAŞI DİNLEDİLER

İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik ve ekibi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinliyor.

■ METİN BURMALI