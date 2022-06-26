Uyuşturucu bağımlısı çocuklarını ihbar ediyorlar

İzmir'de yaşayan anne Y.Y, oğlu M.Y'yi (19), başka bir olayda ise baba H.P, öz kızı F.P'yi (22) ihbar ederek, cezaevinde uyuşturucu kullanamaz umuduyla tutuklattı. İsminin açıklanmasını istemeyen gözü yaşlı anne, Narkotik polisinin kapısını çalarak oğlunun uyuşturucu batağına saplandığını ve torbacılarla dolaştığını belirtip ihbar etti.

Harekete geçen ekipler, M.Y'yi uyuşturucu madde ile yakaladı.

Gözaltına alınan M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlunun tutuklu kaldığı süre içinde uyuşturucu kullanamayacağını ve tedaviyi de kendi isteği ile kabul etmesi durumunda büyük bir yol katedeceklerini belirten anne Y.Y'nin tek isteği ise, bu ihbardan oğlunun haberinin olmaması oldu. Oğlunun tutuklanmasını gözyaşları içinde izleyen anne, "Allah hiç bir anneye böyle bir zor görev vererek oğlunun tutuklanmasına sevindirmesin" diye konuştu. ■ FATİH ŞENDİL