Başsavcı Arapoğlu’na Karşıyaka’da uğurlama

HSYK'nin yaz kararnamesi ile Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Dalak ise, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına atanmıştı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Dalak için Best Western Premier Karşıyaka Otel'de bir veda yemeği programı düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcısı Arapoğlu yaptığı konuşmada, "Yedi yılı aşkın süredir görev yaptığım Karşıyaka'da gerek kamu ve özel kurum yöneticileri ile gerekse Karşıyakalılarla çok güzel bir çalışma süremiz oldu. Buradan herkese teşekkür ederim" dedi.



■ TOLGA TEKİN

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