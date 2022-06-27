‘Benim babam torbacı’

İzmir Karşıyaka'da 25 yaşındaki K.A. 49 yaşındaki babası R.A'yı, "Uyuşturucu satıp gençleri zehirliyor" diyerek polise ihbar etti. 23 Haziran günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran K.A, öz babasının evinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suretiyle gençleri zehirlediğini söyledi.



BABA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Alınan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, nöbetçi savcının talimatı ile operasyon için düğmeye bastı. Operasyon kapsamında, baba R.A'nın ev ve iş yerine yapılan aralamalarda 1 kilo 242 gram esrar maddesinin yanı sıra bir miktar menfetamin ve eroin de ele geçirildi. Evde yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli R.A, ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemede uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babasının tutuklanmasından dolayı mutlu olan K.A, "Onlarca genci kurtardınız. Ben babama 'bunu yapma' dediğimde bana işkence yapıyordu. Gençleri kurtardınız. Benim babam zehir taciriydi" sözleriyle polise teşekkür etti. Duyarlı genç, "Babam bile olsa kimsenin gençleri zehirlenmesine, o gencecik fidanların öldürülmesine asla izin veremezdim. Bunun için de çok mutluyum" dediği öğrenildi.



■ FATİH ŞENDİL

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