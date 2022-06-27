  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı! İzmir'de film gibi kovalamacayla yakalandılar

Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı! İzmir'de film gibi kovalamacayla yakalandılar

İzmir Konak'ta kargo yolu ile sentetik hap geleceği bilgisi üzerine harekete geçen Narko Alan ekipleri, kargoları teslim alan iki kişinin peşine düştü. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler araç ile kaçınca, kovalamaca başladı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Yara almayan şüpheliler, polisin oluşturduğu güvenlik çemberi sonrası yakalandı, araçta ise 39 bin 200 adet sentetik hap ele geçirildi.

İHA

27.06.2022, 10:59

Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı! İzmir’de film gibi kovalamacayla yakalandılar
İzmir'in Konak ilçesinde kargo yoluyla sentetik hap ticareti polis takibine yakalandı. Kargo şubesinde hapları alırken polise yakalanan şüpheliler kaçmaya çalışsa da yaşanan kovalamacanın ardından yakayı ele verdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan Narko Alan ekipleri, Konak ilçesi Tepecik semtinde kargo yolu ile İzmir'e, Ç.T. ve N.Ç.'nin adına sentetik hap geleceği yönünde aldığı bilgi üzerine 25 Haziran akşamı harekete geçti. Şüphelileri takibe alan polis ekipleri, 2 kişinin otomobil ile iki ayrı kargo şubesinden kutular alarak çıkış yapması üzerine şüphelilere dur ihtarında bulundu.

ŞÜPHELİLER KAÇTI, POLİS KOVALADI
Ç.T. ve N.Ç.'nin polisin dur ihtarına uymayarak araç ile kaçması sonucu kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamacada araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine kaza yaptı. Polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınan araçta, kazadan yara almadan kurtulan 2 şüpheli gözaltına alındı. İki kargo şubesinden ele geçirilen kargolarda ve araçta yapılan aramada toplam 39 bin 200 adet sentetik hap ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.T. ve N.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA