Yaşattığı dehşeti mahkemede unuttu!

İzmir'de durumu kötü olduğu için kendisine iş verip maddi yardımda bulunan Necati ve Kadriye Atasoy'u oturdukları evde bıçakla yaralayıp gasp eden Kemal Korukmaz (41) hakkında 33 yıla kadar hapis cezası istendi. Polis merkezinde suçunu itiraf eden Korukmaz ilk kez hakim karşısına çıktığında ise, "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben bu aileye zarar veremem" dedi.



Necati Atasoy



DARP EDİP BIÇAKLADI

Olay, geçen yıl Güzelbahçe ilçesi Kahramandere Mahallesi'nde Atasoy ailesinin oturdukları evde meydana geldi. İlçede şans oyunları oynanan bir bayinin işletmeciliğini yapan emekli öğretmen Necati Atasoy'u (77) zaman zaman işyerinden alıp evine götüren ve bahçe işlerini de yapan Kemal Korukmaz olay akşamı Gökhan A'yı da yanına alarak Atasoy ailesinin evine gitti. Kapıyı açan Necati Atasoy'a cep telefonunu iddia bayisinde unuttuğunu söyleyen Korukmaz iddiaya göre elindeki gaz tüpü ile yaşlı adamın kafasına ve sırtına vurup bayılttı. Korukmaz ardından evin üst katından sesleri duyarak aşağı inen Kadriye Atasoy'u (72) darp edip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Talihsiz kadın ölü taklidi yaparken, Korukmaz evde bulunan 800 euro, 265 dolar, 16 bin lira para ile kredi kartlarının bulunduğu çanta ve masanın üzerindeki cep telefonlarını alarak evden çıktı. Yakalandıktan sonra tutuklanan Korukmaz hakkında 33 yıl hapis cezası istendi.



Kadriye Atasoy

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde ilk kez hakim karşısına çıkan Korukmaz, poliste verdiği ifadesinde suçunu kabul ederken mahkemede, "Yaşadığım stresten dolayı birçok şeyi hatırlayamıyorum. Polisteki ifademi kabul etmiyorum. Ben sadece kayıp telefonumu sorup çıktım. Ben bu aileye zarar veremem" dedi.



■ METİN BURMALI