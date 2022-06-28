İzmir’de cami hoparlöründen korsan müzik yayınını paylaşmıştı! Banu Özdemir, ikinci kez beraat etti

İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Banu Özdemir ve avukatları katıldı. Duruşmayı CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de takip etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın beraati yönünde mütalaa verdi. Özdemir'in avukatı, müvekkilinin paylaşımının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu.

Hakim, sanığın beraatine karar verdi.

DAVA SÜRECİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Mayıs 2020'de müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile bu eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatmıştı.

Sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşımda bulunan CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tutuklandıktan bir hafta sonra tahliye edilmişti. İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla açılan davada Banu Özdemir'in beraatine hükmetmişti.

Savcılık tarafından temyize taşınan karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.

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