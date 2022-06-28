Izmirli Kadir akıl ve zeka oyunlarına imzasını attı

TÜRKİYE Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu'nun 10-12 Haziran 2022 tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlemiş olduğu Türkiye geneli Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasında Kınık'ı REVERSİ alanında temsil eden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi, Kadir Ertuğrul Türkiye 2'incisi oldu. Kınık'ın gururu Kadir Ertuğrul Türkiye 2.liğine giden yolculuğu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda akıl ve zekâ oyunları kursuna katılması ile başladı. Kurs sırasında yapılan okul içi turnuvada 1'inci olan Kadir Ertuğrul, Kınık ilçesinde yapılan akıl ve zekâ oyunları turnuvasında okulunu temsil etme hakkı kazandı. Kınık turnuvasında da 1'inci olan Kadir Ertuğrul Kınık'ı İzmir finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

İZMİR'E İLK DERECE

BU zaferden sonra strateji ve taktik çalışmalarını artıran Kadir Ertuğrul İzmir'de yapılan il turnuvasında REVERSİ'de birinci olarak İzmir ilini Diyarbakır'da yapılan Türkiye geneli turnuvada temsil etme hakkı kazandı. Kadir Ertuğrul Türkiye Geneli Akıl ve Zekâ oyunları Turnuvalarında İzmir adına ilk derece alan öğrenci oldu.