‘Kokan bir yeri dünya kenti yapamazsınız’

İZSİAD üyelerinin sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Körfez'deki kokuyla ilgili itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

ARITMA TESİSİ ÇOK ESKİ

Körfez kokusunun bugünün problemi olmadığını vurgulayan Soyer, "İzmir'i dünya kenti yapma yolculuğunda kokunun yeri yok. Kokan bir şehri dünya kenti yapamazsınız. O sebeple bir kriz masası kurduk, bu sorunu kesin olarak gündemden çıkaracağız" dedi.

En temel sorunun Çiğli Arıtma Tesisi'ne yağmur suları ile pis suların birlikte verilmesi ve orda biriken çamur olduğunu vurgulayan Soyer, "2000'li yılların başında yapılan bu tesis sonra hiç bakım görmemiş. Teknolojisi de artık eski. Eskiyen bir tesise yağmur sularını pis sularla verip kapasitesini gereksiz yere dolduruyoruz. Şimdi revizyon ihaleleri yapıyoruz, dip temizliği için de Mersin'den iki gemi geliyor, bunlar da aralıksız çalışacak" diye konuştu.