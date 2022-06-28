Minibüste dehşet

İzmir Bayındır'da, kıskanç koca dehşeti yaşandı. İki çocuk annesi Nuriye Mert (38), boşanma aşamasında olduğu eşi Ertekin Mert (51) tarafından minibüsün içinde tüfekle vuruldu. Karnına ve bacağına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan genç kadın Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olay yerinden kiralık araçla kaçmaya çalışan gözü dönmüş koca ise kısa sürede yakalandı.

PEŞ PEŞE İKİ KEZ ATEŞ ETTİ

Olay, Mithatpaşa Mahallesi, Park Geçidi sokakta meydana geldi. Eski eşi Nuriye Mert'i kıskanan Ertekin Mert, 35 DA 1582 plakalı kiralık araçla Yalova'dan Bayındır'a geldi. Talihsiz kadını bir süre takip eden eski koca, Nuriye Mert'i dün sabah saatlerinde 35 NDY 38 plakalı aracın içinde otururken gördü.

Hemen yanındaki av tüfeğine davranan gözü dönmüş adam silahın tetiğine peş peşe 2 kez bastı. Kanlar içinde arabanın içine yığılan talihsiz kadın, vatandaşlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. ■ NADİR UYSAL