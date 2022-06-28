Otomobilden tarih çıktı!

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma dahilinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 24 Haziran tarihinde plakası belirlenen aracı durdurdu.

ARAÇTA yapılan aramada, 1 adet pişmiş topraktan kandil, 2 adet şamdan, 1 adet küp, 3 adet lüle, 1 adet vazo, 2 adet şamdan altlığı, 2 adet kulp ile birlikte 2 adet metalden yapılmış anahtar ve kaşık olmak üzere toplam 14 adet tarihi eser ele geçirildi.

İzmir Müze Müdürlüğü'nce yapılan ön incelemede eserlerin Roma Dönemi'ne ait olduğu tespit edilirken, A.G. ve Y.K. adlı 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.