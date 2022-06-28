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Haberler İzmir Torbacılık yapan işkenceci kocasını polise ihbar etti

Torbacılık yapan işkenceci kocasını polise ihbar etti

28.6.2022

Torbacılık yapan işkenceci kocasını polise ihbar etti

İZMİR Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı. Vatandaşın büyük desteğini gördüklerini belirten Şahne, "Polis, ne pahasına olursa olsun ihbarcının kimliğini koşulsuz ve şartsız gizli tuttuğu için anne ve babalar evlatlarını, kimi de eşini ihbar ediyor. Bunun en güzel örneklerinden biri geçtiğimiz gün yaşandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bizzat gelen 29 yaşındaki kadın eşinin uyuşturucu madde sattığını, kendisine şiddet uyguladığını ihbar etti. İhbarının ardından kocası olan zehir tacirinin iş yerine operasyon yapıldı. Operasyonda esrar, sentetik hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi" dedi.

Zehir taciri koca, çıkarıldığı nöbetti mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. ■ FATİH ŞENDİL

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