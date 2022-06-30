  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İngiliz hastayı İzmirli doktorlar kurtardı

İngiliz hastayı İzmirli doktorlar kurtardı

30.6.2022

İngiliz hastayı İzmirli doktorlar kurtardı
DOĞUŞTAN genetik hastalığı nedeniyle sürekli kilo alan İngiliz hasta Toni Sutton, kilo problemine çare bulmak için Türkiye'yi tercih etti. Ameliyat hazırlıkları esnasında mide kanseri olduğu anlaşılan hasta, ülkesinde sağlık sisteminde ameliyat süreçlerinin uzunluğu nedeniyle kendini Türk doktorlarına emanet etti. Gerekli hazırlıkları hızla tamamlanan mide kanseri hastası, Op. Dr. Serhat Buldur tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası mutluluğunu anlatırken gözyaşlarını tutamayan Sutton, "Doktorum Serhat bey ve tüm hastane personeline teşekkür ediyorum. Türk hekimlerini ve sağlık çalışanlarını herkese tavsiye ediyorum" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA