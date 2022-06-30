İngiliz hastayı İzmirli doktorlar kurtardı

DOĞUŞTAN genetik hastalığı nedeniyle sürekli kilo alan İngiliz hasta Toni Sutton, kilo problemine çare bulmak için Türkiye'yi tercih etti. Ameliyat hazırlıkları esnasında mide kanseri olduğu anlaşılan hasta, ülkesinde sağlık sisteminde ameliyat süreçlerinin uzunluğu nedeniyle kendini Türk doktorlarına emanet etti. Gerekli hazırlıkları hızla tamamlanan mide kanseri hastası, Op. Dr. Serhat Buldur tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası mutluluğunu anlatırken gözyaşlarını tutamayan Sutton, "Doktorum Serhat bey ve tüm hastane personeline teşekkür ediyorum. Türk hekimlerini ve sağlık çalışanlarını herkese tavsiye ediyorum" dedi.

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