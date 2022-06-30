İZENERJİ çalışanları Büyükşehir’e yürüdü

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZENERJİ şirketi bünyesinde çalışan belediye işçileri toplu iş sözleşmelerinde yer alan ikramiye ve gıda kartı gibi sosyal hakların ödemelerinde yaşanan gecikmelerden dolayı basın açıklaması yaptı. Üyesi oldukları DİSK Genel İş İzmir 2 Nolu Şube'nin çağrısıyla Basmane Meydanı'nda bir araya gelen İZENERJİ işçileri Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'taki hizmet binasının önüne yürüdüler. İşçiler adına açıklama yapan Şube Başkanı Arif Yıldız, "En büyük fedakârlığı biz işçiler olarak geçmiş dönemde yaptık. Bugün fedakârlık yapma zamanı belediye işverenlerindedir" dedi.

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