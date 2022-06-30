İzmir’de su kesintisi 30 Haziran Perşembe

İzmir'de bugün arıza ve çalışma kaynaklı bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugün kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 30 Haziran Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? araştırılıyor. İşte 30 Haziran Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI YAMANLAR, ORG.NAFİZ GÜRMAN
30.06.2022 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE ATATÜRK, ÇELEBİ, YELKİ, ÇAMLI, MUSTAFA KEMAL PAŞA, YAKA, KAHRAMANDERE MAH
30.06.2022 saat 09:30 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA ALAYBEY, TERSANE
30.06.2022 saat 11:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ÇINARKÖY
30.06.2022 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KONAK ALTINTAŞ, BARBAROS, TURGUT REİS, ÇAHABEY, KILIÇ REİS
30.06.2022 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KARADOĞAN
29.06.2022 saat 23:30 ile 30.06.2022 saat 15:00 arasında yaklaşık 15 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇAYLI, ALAŞARLI
30.06.2022 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ŞİRİNCE
30.06.2022 saat 09:50 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI PAMUKYAZI
30.06.2022 saat 10:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
URLA KALABAK, YELALTI, YENİCE
30.06.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA GÜVENDİK
30.06.2022 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.