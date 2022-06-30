Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 30 Haziran Perşembe

İzmir'de su kesintisi 30 Haziran Perşembe

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? araştırılıyor. İşte 30 Haziran Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...