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İzmir'de terör operasyonu

İzmir'de, jandarmanın terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli, gözaltına alındı.Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

30.06.2022, 12:28

İzmir’de terör operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik 21-27 Haziran'da peş peşe operasyon düzenledi. Buca ve Torbalı ilçelerindeki eş zamanlı baskınlarda; 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.M. ile K.H. gözaltına alındı.

Çiğli, Bornova ve Menderes ilçelerindeki operasyonlarda ise 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgütsel faaliyette bulunmak' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olan A.Ş., M.S.K. ve T.U. yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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