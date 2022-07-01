Ablası yediği yemek sonrası hayatını kaybetmişti! Ege’den en acı ziyaret

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret (33) Mercankaya çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda çocukları Ece Elisa ve Ege ile yemek yedi. Mercankaya ailesi, yemeğin ardından Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı.

Ece Elisa'nın 17 Nisan'da durumu diğer aile üyelerine göre daha da ağırlaştı. Hem anne hem 2 çocuğu yeniden aynı hastaneye gitti. Daha sonra anne ile kızı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu olurken, kızı 18 Nisan'da hayatını kaybetti. Ece Elisa'nın cenazesi, Manisa'da Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ön otopsi raporunda ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Elisa'nın detaylı otopsi sonucunun ise beklendiği belirtildi.

'ABLASINI SORUYOR'

Tedavisi 17 Nisan'dan beri yoğun bakımda süren Ege, hayati tehlikeyi atlattı. Ege, 13 Haziran'da taburcu edildi. Ege, ailesiyle birlikte Manisa'daki yakınlarının yanına gitti. Ablasının öldüğünden haberi olmayan Ege'yi, ailesi kabristana götürdü. Ne olduğunu anlamayan Ege, bir süre ablasının kabri başında vakit geçirdi. Ege'nin ablası Ece Elisa'nın nerede olduğunu zaman zaman sorduğu, annesi Hasret Mercankaya'nın ise Belçika'da okula gittiğini söylediği belirtildi. Hasret Mercankaya, "Ege, ablasını çok özledi. Ancak henüz ne olduğunu söylemedik. Sorduğunda ise 'Ablan Belçika'da okula gitti' dedim. 'Ablamı çok özledim, ben de Belçika'ya gideceğim' dedi. Hala kızımın otopsi sonucu çıkmadı. Ne olduğunu, kızımın niçin öldüğünü hala bilmiyoruz. Bir an önce otopsi sonucu çıksın istiyorum" dedi.