Ak Partili Sürekli’den Deniz Yücel’e sert yanıt: Biz anket değil hizmet yarıştırırız

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, gönül seferberliği programları çerçevesinde Menemen ilçesi Gölcük Mahallesi sakinleriyle düzenlenen mahalle buluşmalarında bir araya geldi. Unutulmaya yüz tutan mahalle ruhunu yeniden canlandırdıklarına dikkat çeken Başkan Sürekli, "Teknofest kuşağı, aydın, zeki ve feraset sahibi bir kuşaktır" diye konuştu.

KİMYALARI BOZULDU

BAŞKAN Sürekli, AK Parti'yi eleştiren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e de sosyal medyadan sert çıktı. İsim vermeden Deniz Yücel'e yüklenen Sürekli, "CHP İzmir'de sokağa çıkmaya sayemizde başladı dersek yanlış olmaz! Çünkü iyi ve kötü günde milletimizle olan biz, 'İzmir çantada keklik, şatomuzda oturalım' diyen ise onlardı! Şimdi ne hikmetse metropole uğrayamıyor, kırsaldan verdikleri mesajlarla göz boyamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir'in kimyasının bozulduğunun görüldüğünü kaydeden Sürekli, "Şehri, başta pis koku olmak üzere sorunlar silsilesiyle baş başa bırakıp Tire'de, Bergama'da gezmeleri, sorunları tüm bilimsel eleştiri ve önerilerimize rağmen 3 yıl inkar edip kuru laf ve boş formüllerle kabul etmeleri de çözüm değil. İzmir'le yüzleşemeyen, milletle topyekün kucaklaşamayan, akıbetini sadece taraflı araştırmalarla ölçen siyasetçinin öz gücü tartışılır. AK Parti anket yarıştırmaz, hizmet yarıştırır, önce halka kulak verir" açıklamasını yaptı.