  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ve Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İHA

01.07.2022, 08:32

İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Haziran 06.50'de, Çeşme ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Dün saat 01.15'te ise Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen can salı içerisindeki 7 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA