İzmir elektrik kesintisi 1 Temmuz Cuma

Bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 1 Temmuz Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 1 Temmuz Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...
Bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 1 Temmuz Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI
01.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,ANKARA CADDESİ,286/1 SOKAKLAR CİVARI
01.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,TEPEKULE İŞ MERKEZİ,ANADOLU CADDESİ,1601,1597 SOKAKLAR CİVARI
01.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7369,7369/7,7368,7369/1,7369/5,7374/2,7369/6,7368/3,7367,7370/4 ,7370/12, 7370/10,7370/11,7331/1,7370/2,7370/3,7370/5,7370/7,7370/8,7369/7,7370, 7372,7371/1 SOKAKLAR VE CİVARI
01.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,BARIŞ CADDESİ,(KAPI NO 103-105-107),7299,7299/1,7298,7281 SOKAKLAR VE CİVARI
01.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,ANKARA CADDESİ,284/1 VE 286/1 SOKAKLAR CİVARI
01.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,MANAS BULVARI,HAYDAR ALİYEV CADDESİ,1600/3,1600/4 SOKAKLAR CİVARI
01.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,284/1-2, 286/1-3-4-5, 2086 SOKAKLAR CİVARI
01.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,MANAS BULVARI,HAYDAR ALİYEV CADDESİ,1600/3,1600/4 SOKAKLAR CİVARI
01.07.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,286, 283/12,1593/1,283/13-14 SOKAKLAR CİVARI
01.07.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,MANAS BULVARI,1600/3-4,1586/14 SOKAKLAR VE CİVARI
01.07.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,ANKARA CADDESİ, 263 SOKAKLAR VE CİVARI
01.07.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,MANAS BULVARI,1600/3-4,1586/14 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
01.07.2022 10:00 18:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÜRKÜTLER, TOPALLAR, SINIRADA, ORUÇLAR, EKİZLER MAHALLELERİ VE CİVARLARI
BEYDAĞ
01.07.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TOSUNLAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
01.07.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TOSUNLAR MAHALLESI HACIISA SOKAK VE CIVARLARI (TR2-TR3)
BORNOVA
01.07.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA MAHALLESİ,YAVUZ SELİM, KAMİLTUNCA CADDELERİ,5522/1,5521,5522,5523,5524,5525,5526, 5523/1,5508,5507,5505,5504,5428,5429,5430,5431,5432,5444 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
01.07.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIK MAHALLESİ,829/4,852,843/1,845,849,852/3,845/2,826,3665,852/2,845/3 SOKAKLAR VE CİVARI
01.07.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,ADNAN KAHVECİ,ONAT CADDELERİ,331,345,343 ,333,341 SOKAKLAR VE CİVARI
GAZİEMİR
01.07.2022 06:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ,ADNAN MENDERES HAVAALANI TAV İÇ-DIŞ HATLAR
GÜZELBAHÇE
01.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ,ÇAMLI MAHALLELERİ VE CİVARI
01.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAHRAMANDERE,ÇELEBİ MAHALLELERİ,KAVAKLI MEVKİİ,BANKACILAR KOOP.,AKGÜN YAPI KOOP, KAZIMDİRİK,ŞEHİT KEMAL CADDELERİ,EĞİTİM SİTESİ,ÖZŞEN,ONUR,ORTA ,YOSUN,BAĞLANTI,ILGAZ,329-488,281,279 319,271-603,329,488,281,279,319,603,269, 271,514,520,568,576,538, 538-530-534,582,411,413,415,417,419,490,494,586,801,779 SOKAKLAR VE CİVARI
01.07.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ,ÇAMLI MAHALLELERİ VE CİVARI
KARABAĞLAR
01.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,3069-3070-4609-4611-4624-4626 SOKAKLAR VE CİVARI
KARŞIYAKA
01.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,PROF DR. YUSUF VARDAR,HÜSEYİN
YURTTAŞ,MUHARREM CADAŞ - 1735 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
01.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NAZARKÖY, ÇINILIKÖY, ÖRNEKKÖY, YUKARI KIZILCA, AŞAĞI KIZILCA, ARMUTLU, ÖREN, YIĞITLER, BAĞYURDU, SARILAR, SINANCILAR, OVACIK, HISARLIK MAHALLELERININ TAMAMI VE CIVARLARI
01.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKALAN OVASI, ARMUTLU OVASI, A.KIZILCA OVASI, ÇAMBEL OVASI, Y.KIZILCA OVASI VE CIVARLARI
01.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAĞYURDU OVASI, ÖREN OVASI VE CIVARLARI
01.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU OVASI, BAĞYURDU OVASI, HALILBEYLI OVASI, ÖREN OVASI, SARILAR OVASI, SINANCILAR OVASI, YIĞITLER OVASI VE CIVARLARI
KONAK
01.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TINAZTEPE MAHALLESİ,644-565-566-643-642-568-648-651-650-636 SOKAKLAR
01.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KOCATEPE MAHALLESİ,EŞREFPAŞA,RAKIM ERKUTLU CADDELERİ,561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-572-637-639-640-641-642-644-648 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
01.07.2022 06:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖRECE HÜRRIYET MAHALLESI GÖÇMEN KONUTLARI CIVARI
01.07.2022 12:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖRECE HÜRRIYET MAHALLESI CUMHURIYET MAHALLESI CIVARI
ÖDEMİŞ
01.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAYLI VE ALAŞARLI MAHALLELERI
01.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAHALLESI KISMEN
01.07.2022 09:30 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENICEKÖY MAHALLESI (YENICEKÖY FIDERI)
SEFERİHİSAR
01.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜRKMEZ MERSINALANI MAH. 6011 SOKAK CIVARI CUMHURIYET CD
01.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR
SELÇUK
01.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELEVI CIBE MEVKI VE KALE ALTI BULUNAN ÖZEL TR ABONELER
TİRE
01.07.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TIRE SEYREKLI FIDERINDEN ALAN GRUP SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR.
URLA
01.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DENIZLI MAH. YALI, 68. SK., 66, 54/1, 54, 48, 77. SK., 71. SK., MEHMET ALİ AYGÜVEN, 59. SK., 50, 69. SK., 55, 51. SK., 502, 73. SK., 52. SK., 61, 44 SOKAKLARDIR.