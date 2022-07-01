İzmir elektrik kesintisi 1 Temmuz Cuma

BAYRAKLI

01.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,ANKARA CADDESİ,286/1 SOKAKLAR CİVARI

01.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,TEPEKULE İŞ MERKEZİ,ANADOLU CADDESİ,1601,1597 SOKAKLAR CİVARI

01.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7369,7369/7,7368,7369/1,7369/5,7374/2,7369/6,7368/3,7367,7370/4 ,7370/12, 7370/10,7370/11,7331/1,7370/2,7370/3,7370/5,7370/7,7370/8,7369/7,7370, 7372,7371/1 SOKAKLAR VE CİVARI

01.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,BARIŞ CADDESİ,(KAPI NO 103-105-107),7299,7299/1,7298,7281 SOKAKLAR VE CİVARI

01.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,ANKARA CADDESİ,284/1 VE 286/1 SOKAKLAR CİVARI

01.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,MANAS BULVARI,HAYDAR ALİYEV CADDESİ,1600/3,1600/4 SOKAKLAR CİVARI

01.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,284/1-2, 286/1-3-4-5, 2086 SOKAKLAR CİVARI

01.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,MANAS BULVARI,HAYDAR ALİYEV CADDESİ,1600/3,1600/4 SOKAKLAR CİVARI

01.07.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,286, 283/12,1593/1,283/13-14 SOKAKLAR CİVARI

01.07.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,MANAS BULVARI,1600/3-4,1586/14 SOKAKLAR VE CİVARI

01.07.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,ANKARA CADDESİ, 263 SOKAKLAR VE CİVARI

01.07.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,MANAS BULVARI,1600/3-4,1586/14 SOKAKLAR VE CİVARI

