İzmir’de jandarmadan terör operasyonu: 5 kişi yakalandı

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan planlı çalışmalar sonucunda operasyonlar gerçekleştirdi. Ekipler, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişiyi Buca ve Torbalı'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgütsel faaliyetlerin devamı çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişiyi de Buca, Bornova, Çiğli ve Menderes'teki baskınlarda yakaladı.

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