Çeşme Alaçatı’da fahiş fiyat sezonu! Dondurma fiyatlar cep yakıyor

İzmir Alaçatı'da popüler beach'lerde dondurmanın topu 50 TL'ye kadar çıktı. Birçok beach'te külahta 3 top dondurmaya 165 lira istenmesi tepkilere neden oldu. Tatilciler, henüz bunun şaşkınlığını yaşarken Alaçatı merkezde dondurma almak isteyenler de şaşkına döndü.

Topu 10 TL'ye dondurma bulduğu için sevinen bir tatilci, parayı uzatınca şaşkınlık yaşadı. Dondurmacı, "10 değil 25 TL" vereceksiniz deyince tatilci, nedenini sordu.

Gerekçe ise "Beach'lerde de külaha ekstra para alınıyor. Artık bizde de böyle. Tek külah 15 lira" dedi. Sadece dondurma mı?

Alaçatı'da yaz mevsimi ve tatil yerleriyle özdeşleşen haşlanmış süt mısırın tanesi de 45 TL'den satılmaya başlandı.Tatil bölgesinde umumi tuvaletin ücreti 7 TL'ye çıkarken; otopark ücretleri ise bilindiği gibi en az 100 TL. Yine Alaçatı'da tezgahta bir adet midye dolmanın fiyatı ise Bodrum ile aynı; yani 4 TL.

Dondurma topu: 50 lira

Dondurma külahı: 15 lira

Süt mısır tanesi: 45 lira

Midye tanesi: 4 lira

Üç top dondurma 165 liraya satılırken bir kilo dana kuşbaşının fiyatı 160 TL.

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