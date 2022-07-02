İzmir elektrik kesintisi 2 Temmuz Cumartesi

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İşte 2 Temmuz Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. İşte 2 Temmuz Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de bugün elektrikler ne zaman gelecek? İşte 2 Temmuz Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
ALİAĞA
02.07.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KURTULUŞ MAHALLESİ 320, 322, 321 SOKALAR, EMNİYET BİNASI, İRFAN ONARAN SOKAK VE CİVARLARI
02.07.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KÜLTÜR MAHALLESİ 252, 254, 230, 229 SOKAKLAR VE CİVARLARI
BAYRAKLI
02.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7368/5,7600,7363/1,7365/1,7368/1,7365,7366,7367,7368,7368/2 SOKAKLAR VE CİVARI
02.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,288/5-6-11-8,İSLAM KERİMOV CADDESİ,286,1593/1 SOKAKLAR VE CİVARI
02.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,İSLAM KERİMOV CADDESİ,288/8-5,1593/1,288/4 SOKAKLAR VE CİVARI
02.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,İSLAM KERİMOV CADDESİ,288/8-5,1593/1,288/4 SOKAKLAR VE CİVARI
02.07.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,İSLAM KERİMOV CADDESİ,288/8-5,1593/1,288/4 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
02.07.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ULUCAMİ VE SELÇUK MAHALLESİNİN BÜYÜK BİR KISMI VE CİVARLARI
02.07.2022 16:00 16:30 TEİAŞ TRAFO BAKIMI NEDENİYLE KOZAK GRB MAHALLE VE ÖZEL TRAFOLARIN TAMAMI
BEYDAĞ
02.07.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARIKAYA MERKEZ SOKAK TR-1
02.07.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAYLI KARŞIYAKA TR-14
BORNOVA
02.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,7419/12-4-6-5, 7412,7414 SOKAKLAR VE CİVARI
02.07.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,KIVANÇ CADDESİ,4287,4291,4293,4293/1,4316,4322,4322/1,4323,4330,4331/1, 4333,4335, 4337, 4341,4343, 4345, 4347,4370,4372,4374,4378,4380, 4382,4384,4386,4406 SOKAKLAR VE CİVARI
02.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,BORNOVA BELEDİYESİ DÜĞÜN SALONU,7419/10-7-9-6,7420 SOKAKLAR VE CİVARI
02.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,7416/2-1,7419,7413,7418/1,7420,7416,7418,7419/1-2,7414/1 SOKAKLAR VE CİVARI
02.07.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,7416/2-1,7419,7413,7418/1,7420,7416,7418,7419/1-2,7414/1 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
02.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADATEPE MAHALLESİ,28,22,35/1,35 SOKAKLAR VE CİVARI
02.07.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,202/40,202/22,202/23,202/38 SOKAKLAR VE CİVARI
02.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES,YAYLACIK,UFUK,GAZİLER,ÇALDIRAN,BAHÇEKAPI,ŞİRİNKAPI MAHALLELERİ,İSTİKLAL, ERDEM CADDESİNİN BİR BÖLÜMÜ,MEHMETÇİK, SULTAN SELİM,GAZİOSMAN PAŞA CADDELERİ, AFETEVLERİ,SEYFİ DEMİRSOY CADDESİNİN HALK CADDESİ İLE 1013 SOKAK ARASI,368,140,146,150, 152/1,154,155-153-134-157/2 157,157/1,353,355, 371,373,375,1005,1009,1011,1013, 1014,1015,1017, 1018,1020,1022,1024,1026,1028, 1030,1036,1038,1040,1042,1036-1038-1046-1034-1040/1,1044,1046, 4192 SOKAKLAR VE CİVARI,İZSU P-24 T-18 SU POMPA
ÇEŞME
02.07.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MH. 3048, 3050, 3052 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE İSMET İNÖNÜ MAHALLESI ÇEŞME BELEDIYESI, İLÇE EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ, 1015, 2002, 2007, 2015 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
02.07.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MH. 3048, 3050, 3052 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE İSMET İNÖNÜ MAHALLESI ÇEŞME BELEDIYESI, İLÇE EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ, 1001, 1002, 1015, 2002, 2007, 2015 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
KARABAĞLAR
02.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇKUYULAR MAHALLESİ,GÜRSEL AKSEL BULV.,İZMİR ÜNİVERSİTESİ (ESKİ FATİH KOLEJİ) 65 SOKAK VE CİVARI
KARŞIYAKA
02.07.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6200,6221/10,6202,6203,6024 SOKAKLAR VE CİVARI
02.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6182,6204,6203,6205 SOKAKLAR VE CİVARI
02.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,ERDOĞAN AKKAYA,6221/5,6221/6,6221/8,6221/10,6265/1, 6265/2 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
02.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKALAN MAH, A.YENMIŞ MAH, ÇAMBEL. MAH., SÜTÇÜLER MAH, Y.KIZILCA OVASI, ÇAMBEL OVASI, A.KIZILCA OVASI VE CIVARLARI
02.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ A.YENMIŞ MAH., BEŞPINAR, SPIL, SÜTÇÜLER MAH. TAMAMI VE CIVARLARI
02.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKALAN MAH., SÜTÇÜLER OVASI, ÇAMBEL MAH. TAMAMI VE CIVARLARI
MENEMEN
02.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 30 AĞUSTOS MAHALLESİ, 7121, 7106, 7123, 7104 SOKAKLARI VE CİVARLARI
02.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MERMERLİ MAHALLESİ 1416, 1400, 1403, 1415, 1414, 1417, 1413, 1412, 1432,1431,1430 SOKAKLARI, BAHCE SOKAK, ESKİ SANAYİ SİTESİ SOKAK, PAZAR GECİTİ, ŞEHİT SELCUK GÖKMEN CADDESİ VE CİVARLARI
02.07.2022 09:00 13:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE 29 EKİM MAHALLESİ OVA KÜME EVLERİ, HÜSEYİN AVNİ ÇİL ÖZEL, HAKAN YEŞİLYURT ÖZEL, MAKRO YAPI ÖZEL, MEHMET ASLAN SÜTÇÜ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
02.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAYLI, KIZILCAAVLU, YEŞILKÖY MAHALLELERI
TİRE
02.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HISARLIK, ÇUKURKÖY, ÇAMDERE, YEMIŞLER, ORTAKÖY, ARMUTLU, BAŞKÖY, AKMESCIT, MUSALAR ÇUKURALAN MAHALLELERI
URLA
02.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KALABAK MAH. ŞEHIT KEMAL CADDESIDIR. (ŞEF YOLU MEVKIIDIR)
02.07.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR
02.07.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KALABAK, M. FEVZI ÇAKMAK, ÇAMLIÇAY, ZEYTINALANI MAHALLESIDIR