İzmir elektrik kesintisi 2 Temmuz Cumartesi

KARŞIYAKA

02.07.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6200,6221/10,6202,6203,6024 SOKAKLAR VE CİVARI

02.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,6182,6204,6203,6205 SOKAKLAR VE CİVARI

02.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,ERDOĞAN AKKAYA,6221/5,6221/6,6221/8,6221/10,6265/1, 6265/2 SOKAKLAR VE CİVARI



KEMALPAŞA

02.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKALAN MAH, A.YENMIŞ MAH, ÇAMBEL. MAH., SÜTÇÜLER MAH, Y.KIZILCA OVASI, ÇAMBEL OVASI, A.KIZILCA OVASI VE CIVARLARI

02.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ A.YENMIŞ MAH., BEŞPINAR, SPIL, SÜTÇÜLER MAH. TAMAMI VE CIVARLARI

02.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKALAN MAH., SÜTÇÜLER OVASI, ÇAMBEL MAH. TAMAMI VE CIVARLARI



MENEMEN

02.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 30 AĞUSTOS MAHALLESİ, 7121, 7106, 7123, 7104 SOKAKLARI VE CİVARLARI

02.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MERMERLİ MAHALLESİ 1416, 1400, 1403, 1415, 1414, 1417, 1413, 1412, 1432,1431,1430 SOKAKLARI, BAHCE SOKAK, ESKİ SANAYİ SİTESİ SOKAK, PAZAR GECİTİ, ŞEHİT SELCUK GÖKMEN CADDESİ VE CİVARLARI

02.07.2022 09:00 13:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE 29 EKİM MAHALLESİ OVA KÜME EVLERİ, HÜSEYİN AVNİ ÇİL ÖZEL, HAKAN YEŞİLYURT ÖZEL, MAKRO YAPI ÖZEL, MEHMET ASLAN SÜTÇÜ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

