İzmir Valisi Köşger’den İAOSB okuluna tam not

TÜRKİYE'NİN alanında örnek gösterilen okullarından Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çiğli Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentur, Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürü Sefer Şahin TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmalarında ödül alan öğrencilerin projelerini dinleyerek, atölyelerde staj yapan öğrencileri ziyaret etti.

ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

KÖŞGER öncülüğündeki heyeti ağırlayan İAOSB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karahaliloğlu, yüzde 100 bursla geleceğin sanayicilerini yetiştirmek amacıyla 2014-2015 yılında açtıkları okulun başarıları hakkında bilgi verdi. Heyet, yeni kayıt döneminin başlaması nedeni ile okula yoğun ilgi gösteren öğrenci adayları ve velilerle de sohbet etti. Okulu tercih etme nedenlerini sorduğu öğrenciden, 'Diğer okulları da araştırdım ancak gerek akademik başarısı ve iddiası gerekse mesleki ve teknik alandaki donanımı ve sosyal olanakları nedeni ile bu okulda eğitim almak istedim' yanıtını alan Köşger, görüştüğü öğrenci adaylarını ve ailelerini okul tercihlerinden dolayı tebrik etti. Okulun son teknoloji ile uyumlu, öğrenciye özel setlerden oluşan atölyelerini de gezerek staj sürecinde okulda bulunan öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi alan Köşger, "Okulunuzun niteliğine sahip okulların sayısının artırılması gerekir. Bu okullardan ne kadar çok gencimiz faydalanırsa, ülkemiz o denli kazançlı çıkacaktır" diye konuştu.