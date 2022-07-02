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İzmir'de faciadan dönüldü! TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldular

İzmir'de dün meydana gelen kazada demir yüklü TIR, lastiklerinin patlaması sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen araçların son anda şerit değiştirmesiyle muhtemel bir facianın önüne geçilirken kaza anı kameralara yansıdı.

İHA

02.07.2022, 10:10

İzmir’de faciadan dönüldü! TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Osmangazi Viyadüğünde meydana geldi. Karşıyaka'dan Bornova yönüne seyir halindeki demir yüklü tırın ön lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla tırın direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen araçların son anda şerit değiştirmesiyle muhtemel bir facianın önüne geçildi.



Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, olayın şokunu atlatamayan TIR şoförü ise kazanın ardından bir süre bariyerlere oturdu. TIR'ın dorsesindeki demirler ise çevreyoluna saçıldı.

KAZA ANI KAMERADA
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, dehşet veren kaza anı da bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, TIR'ın lastiğinin büyük bir basınçla patlaması, ardından TIR'ın bariyerleri aşarak karşı şeride geçmesi yer aldı. Kaza anında bariyere yakın şeritte ilerleyen bir aracın ise son anda şerit değiştirerek TIR'ın altında kalmaktan kıl payı kurtulması da görüntülerde yer aldı.

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