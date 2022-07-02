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İzmir'de trafikte korku dolu anlar! Dumanlar bir anda her yeri sardı

İzmir'in Aliağa ilçesinde orta refüjde bir anda çıkan yangın sürücülere zor anlar yaşattı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın sonucu dumanlar ortalığı kaplarken 4 araç birbirine girdi.

İHA

02.07.2022, 15:47

İzmir’de trafikte korku dolu anlar! Dumanlar bir anda her yeri sardı

Edinilen bilgiye göre, yangın, Aliağa ilçesi İzmir-Çanakkale karayolunun Foça kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orta refüjdeki alanda bir anda yangın başladı. Yangın, rüzgarında etkisiyle büyünce dumanlar bölgeyi kapladı.

Yangın, yoldan geçen sürücülere de zor anlar yaşatırken, duman nedeniyle görüş mesafesi düştü ve 4 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada yaralanan olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.

Bölgeye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de, yangına müdahale ederek söndürdü.

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