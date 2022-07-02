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İzmir'i yine yosun tabakası sardı!

Kirlilik ve kötü koku sorunu kronik hale gelen İzmir'de son dönemlerde sık sık deniz marulu görülmeye başlandı. Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde bazı noktalarda yine yosunlar ortaya çıktı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, yosunların görülme nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA

02.07.2022, 16:51

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı kıyılarındaki bazı noktalar halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen yosun türüyle kaplandı.

İzmir’i yine yosun tabakası sardı!

İzmir Körfezi'nde belli dönemlerde gözlemlenen yosun (Ulva lactuca) özellikle Bostanlı Balıkçı Barınağı yakınında deniz yüzeyinde yeşil bir örtü oluşturdu. Deniz ekosistemine zararı olmayan deniz marulunun çürümesi kirlilik ve kokuya neden olabiliyor.

İzmir’i yine yosun tabakası sardı!

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yaşanan kuraklığa bağlı olarak denizde su sirkülasyonunun azaldığını söyledi.

İzmir’i yine yosun tabakası sardı!

Deniz marulunun ilkbahar başlangıcında ya da sonbahar sonunda görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Yaşar, şöyle konuştu:

İzmir’i yine yosun tabakası sardı!

"Yosunun bu dönemde görülmesi beklenmeyen değil ama nadir olan bir şey. Ancak İzmir'de son yılların en kurak dönemi yaşandı.

İzmir’i yine yosun tabakası sardı!

Yağış olmayınca denizdeki su sirkülasyonu da azalıyor. İzmir Körfezi'nde yıl boyunca sürekli plankton patlaması vardı. Körfezin rengi dönem dönem kırmızımtırak, beyazımtırak oldu. Bunun nedeni bazı derelerden atık suların arıtılmadan denize gitmesi, kaçak yapmasıdır."

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