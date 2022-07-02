Yeni Asır’ın gündeme getirdiği suikast iddialarını Soyer de doğruladı

Kendisine yönelik suikast planının emniyet tarafından çökertilmesi ile ilgili ilk kez konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer iddiaları doğrularken, seçim sürecine girilen bu dönemde bu tür olayların yaşanması konusunda da kendisini hiçbir şekilde etkileyemeyeceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de suç örgütü çetesinin emniyet tarafından gözaltına alınması sonrası ortaya çıkan ve tüm Türkiye'de büyük yankı uyandıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e suikast iddiası sıcaklığını korurken, Soyer de medyada çıkan haberlerle ilgili konuştu.

'ÇOK ŞÜKÜR BİR SIKINTI YOK'

Başkan Tunç Soyer, suikast iddialarının doğru olup olmadığı konusunda yöneltilen soruya 'doğru' yanıtını verirken, "Emniyetimiz ve Başsavcılığımız çok yakından takip ettiler ilgilendiler. Çok şükür bir sıkıntı yok" ifadesini kullandı. Seçim sürecine girilmesi ile bu tür olayların ortaya çıkmasının kendisinde bir tedirginlik yaratıp yaratmadığı yönündeki soruya da yanıt veren Başkan Soyer, "Evelallah elimizden geleni yapmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Bunlar bizi hiçbir şekilde etkilemez" ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL YAKALANDILAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran 11 kişi, elebaşılığını Taşkın Yorulmaz'ın yaptığını öne sürdükleri suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini, zorla kendilerinden borç tahsilatı yapıldığını iddia etmişti. Şikayet üzerine başlatılan takipte 'Deniz' lakaplı Binali Camgöz ile Serkan Kurtuluş'un da isminin geçtiği dosyada 9 Temmuz 2021'deki operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden tutuklu sanıkların tamamı 13 Haziran'da serbest bırakılmıştı.

"KALEMİ KIRILDI" DEDİ

SAVCILIK tarafından şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede ilginç detaylar göze çarptı. Mahkemeden alınan izinle yapılan telefon dinlemesine örgüt üyesi olduğu değerlendirilen şüpheli İ.K. ile M.Ö. arasındaki suikast planı takıldı. Şüpheli İ.K'nın telefon görüşmesinde "Tunç Soyer'in kalemi kırıldı, vurabileceksen..." dediği, Ö.M'nin de "Yanlış anlama bana 2 milyon para versinler bitiririm" dediği ortaya çıkmıştı. Sonradan suikastı 1 milyon liraya yapmayı kabul eden Ö.M'nin "Parayı aldıktan sonra güvenli bi yere bırakırım. Sonuçta gitcez ceza yatcaz ve televizyonlara da çıkcaz, fenomen olcaz yani" dediği öğrenildi.