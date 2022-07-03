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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 3 Temmuz Pazar

İzmir elektrik kesintisi 3 Temmuz Pazar

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olup olmayacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 3 Temmuz Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

03.07.2022, 09:30

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 3 Temmuz Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 3 Temmuz Pazar

ALİAĞA
03.07.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ MAHALLE HÜRRİYET CADDESİ BİR KISMI, 514 ,539 SOKAKLAR, TCDD LOJMANLAR VE CİVARLARI
03.07.2022 12:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ BİR KISMI, FATİH CADESİ BİR KISMI, İSTİKLAL CADDESİBİR KISMI, ÖZGÜR, 364, 377, 396 SOKAKLAR VE CİVARLARI
03.07.2022 15:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KÜLTÜR MAHALLESİ FEVZİPAŞA, HÜRRİYET, GAZETECİ HASAN TAHSİN, HÜKÜMET İZ-SU İDARİ BİNA, ŞEHİT KEMAL CADDELERİ, KAZIM ONARAN, 316, 320, 321, 323, 324 SOKAKLAR VE CİVARLARI

BAYRAKLI
03.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,6067 - 6067/8 - 6067/7 - 6067/5 - AKIN KIVANÇ SOKAKLAR VE CİVARI
03.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,AKIN KIVANÇ,7319,7360/3,1844/9,7303,721/1,7323/3,7323/2, 7320,7322,7312 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 3 Temmuz Pazar

BERGAMA
03.07.2022 09:30 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SELÇUK, İSLAMSARAY, ZAFER MAHALLELERİ, YILDIZ GARA, İNÖNÜ, BANKALAR CADDELERİ, ESKİ BELEDİY, ŞADIRVAN, HÜKÜMET MEYDANI, CUMHURİYET CADDESİ VE CİVARLARI

BEYDAĞ
03.07.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUDERE MAHALLESI OVA SOKAK TR-3
03.07.2022 12:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUDERE MAHALLESI OVA SOKAK TR-2
03.07.2022 12:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUDERE MAHALLESI OVA SOKAK TR-4

İzmir elektrik kesintisi 3 Temmuz Pazar

BORNOVA
03.07.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,6106/1,6106/6,6106/7,6106/8,6106/9,6106/10,6106/11,6106/6 VE 6106 SOKAKLAR CİVARI
03.07.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,4.SANAYİ MAHALLELERİ,129/3-4-6-8-21 SOKAKLAR VE CİVARI
03.07.2022 11:30 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,ÇANAKKALE CADDESİ,7101 SOKAKLAR
03.07.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İBRAHİM TAMER KAYMAKÇI,PORTAŞ ZÜC. DEK.SAN LTD..ŞTİ.,DİVA MUTFAK, KADIOĞLU UN FB.,PETRAX LTD.ŞTİ.,PINARBAŞI ZÜCCACİYECİLER,SİTESİ 810, 813 SOKAK VE CİVARI

BUCA
03.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,GAZETECİ İSMAİL SİVRİ BUL.,677/52,677/54,677/50 SOKAK VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 3 Temmuz Pazar

GAZİEMİR
03.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ MAHALLESİ,HASAN GÜVEN CADDESİNİN BİR BÖLÜMÜ,AKÇAY CADDESİ KISMEN,27,28/12, 28/15,28/17,28/19,28/20,28/22,28/24,28/25-26-27-28, 28/31 SOKAKLAR,ATİK PETROL ARKASI,CANLI OTOMOTİV,AKBANK MERKEZ ŞUBESİ, SVALLİN HOTEL ,ROTA EĞİTİM KURUMLARI
03.07.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ MAHALLESİ,EMREZ,AKTEPE MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİNİN BİR BÖLÜMÜ 178, 179, 180, 181, 182, 193, 198, 200, 202, 203, 204, 205,,25/2 SOKAKLAR,VOLVO SERVİS ,OFİS TİCARET,TURBOTERM,İZKAR A.Ş.,SAİT İZMİT ZEYTİNYAĞI FABRİKASIYENİ MAZDA (ECE PLASTİK KOLL.ŞTİ.DEPOLAR),PAR PETROL ÜR. TİC. LTD.ŞTİ,ÖZDİL OTOMOBİL ,KUMCU CAM

KARŞIYAKA
03.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DONANMACI MAHALLESİ,ULVİ BAŞMAN,HİLMİ ZİYA APAK,SALAH BİRSEL,1728,1733, 1734 SOKAKLAR VE CİVARI

KEMALPAŞA
03.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU OVASI, BAĞYURDU OVASI, HALILBEYLI OVASI,ÖREN OVASI,SARILAR OVASI, SINANCILAR OVASI, YIĞITLER OVASI , GÖKÇEYURT, HALILBEYLI, HAMZABABA, SARIÇALI, ZEAMET, YEŞILYURT MAHALLELERI VE CIVARLARI
03.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILÜZÜM MAH. KEMALPAŞA OSB 16.SK VE CIVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 3 Temmuz Pazar

KİRAZ
03.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SULUDERE MAHALLESI OVA SOKAK TR-3

KONAK
03.07.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMET KAPTAN MAHALLESİ,1366-1369 SOKAKLAR VE CİVARI
03.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ MAHALLESİ,HALİT ZİYA BULVARI,1354 SOKAK VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 3 Temmuz Pazar

ÖDEMİŞ
03.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESI, SARAÇOĞLU CD, CUMHURIYET MAHALLESI, KURTULUŞ VE KARŞIYAKA CD. (TR-24, TR-25, TR-92, TR-165)
03.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMIRLI VE OVAKENT MAHALLELERI

TİRE
03.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAŞTEPE MEVKII TR1-TR2-TR3 TRAFOLARI -EFES YEM-TIRE BELEDIYESI KÖPEK ÇIFTLIĞI-RENAULT AKÇINLER -TAŞTEPE İZMIRGAZ DAĞITIM MERKEZI-İZMIR ATIKSU ARITMA TESISI.-TARIŞ DEPOLARI

TORBALI
03.07.2022 09:00 09:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYRANCILAR İNÖNÜ MAH. AHMET ÖZKAN CAD. 139, 145 SOKAKLAR VE CIVARI
03.07.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MAH. YERLEŞIM ALANI TAMAMI, ATATÜRK , BALKAN, PIZZA CADDELERI BAYRAKTAR, 9226, 9224 VE DERE SOKAK SOKAK ÖZEL TR ABONELERI

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