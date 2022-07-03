İzmir elektrik kesintisi 3 Temmuz Pazar

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 3 Temmuz Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün elektrik kesintisi olup olmayacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün kesinti yaşanacak ilçeleri paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 3 Temmuz Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 3 Temmuz Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
ALİAĞA
03.07.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ MAHALLE HÜRRİYET CADDESİ BİR KISMI, 514 ,539 SOKAKLAR, TCDD LOJMANLAR VE CİVARLARI
03.07.2022 12:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ BİR KISMI, FATİH CADESİ BİR KISMI, İSTİKLAL CADDESİBİR KISMI, ÖZGÜR, 364, 377, 396 SOKAKLAR VE CİVARLARI
03.07.2022 15:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KÜLTÜR MAHALLESİ FEVZİPAŞA, HÜRRİYET, GAZETECİ HASAN TAHSİN, HÜKÜMET İZ-SU İDARİ BİNA, ŞEHİT KEMAL CADDELERİ, KAZIM ONARAN, 316, 320, 321, 323, 324 SOKAKLAR VE CİVARLARI
BAYRAKLI
03.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,6067 - 6067/8 - 6067/7 - 6067/5 - AKIN KIVANÇ SOKAKLAR VE CİVARI
03.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,AKIN KIVANÇ,7319,7360/3,1844/9,7303,721/1,7323/3,7323/2, 7320,7322,7312 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
03.07.2022 09:30 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SELÇUK, İSLAMSARAY, ZAFER MAHALLELERİ, YILDIZ GARA, İNÖNÜ, BANKALAR CADDELERİ, ESKİ BELEDİY, ŞADIRVAN, HÜKÜMET MEYDANI, CUMHURİYET CADDESİ VE CİVARLARI
BEYDAĞ
03.07.2022 09:00 11:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUDERE MAHALLESI OVA SOKAK TR-3
03.07.2022 12:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUDERE MAHALLESI OVA SOKAK TR-2
03.07.2022 12:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUDERE MAHALLESI OVA SOKAK TR-4
BORNOVA
03.07.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,6106/1,6106/6,6106/7,6106/8,6106/9,6106/10,6106/11,6106/6 VE 6106 SOKAKLAR CİVARI
03.07.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,4.SANAYİ MAHALLELERİ,129/3-4-6-8-21 SOKAKLAR VE CİVARI
03.07.2022 11:30 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,ÇANAKKALE CADDESİ,7101 SOKAKLAR
03.07.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İBRAHİM TAMER KAYMAKÇI,PORTAŞ ZÜC. DEK.SAN LTD..ŞTİ.,DİVA MUTFAK, KADIOĞLU UN FB.,PETRAX LTD.ŞTİ.,PINARBAŞI ZÜCCACİYECİLER,SİTESİ 810, 813 SOKAK VE CİVARI
BUCA
03.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,GAZETECİ İSMAİL SİVRİ BUL.,677/52,677/54,677/50 SOKAK VE CİVARLARI
GAZİEMİR
03.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ MAHALLESİ,HASAN GÜVEN CADDESİNİN BİR BÖLÜMÜ,AKÇAY CADDESİ KISMEN,27,28/12, 28/15,28/17,28/19,28/20,28/22,28/24,28/25-26-27-28, 28/31 SOKAKLAR,ATİK PETROL ARKASI,CANLI OTOMOTİV,AKBANK MERKEZ ŞUBESİ, SVALLİN HOTEL ,ROTA EĞİTİM KURUMLARI
03.07.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ MAHALLESİ,EMREZ,AKTEPE MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİNİN BİR BÖLÜMÜ 178, 179, 180, 181, 182, 193, 198, 200, 202, 203, 204, 205,,25/2 SOKAKLAR,VOLVO SERVİS ,OFİS TİCARET,TURBOTERM,İZKAR A.Ş.,SAİT İZMİT ZEYTİNYAĞI FABRİKASIYENİ MAZDA (ECE PLASTİK KOLL.ŞTİ.DEPOLAR),PAR PETROL ÜR. TİC. LTD.ŞTİ,ÖZDİL OTOMOBİL ,KUMCU CAM
KARŞIYAKA
03.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DONANMACI MAHALLESİ,ULVİ BAŞMAN,HİLMİ ZİYA APAK,SALAH BİRSEL,1728,1733, 1734 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
03.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARMUTLU OVASI, BAĞYURDU OVASI, HALILBEYLI OVASI,ÖREN OVASI,SARILAR OVASI, SINANCILAR OVASI, YIĞITLER OVASI , GÖKÇEYURT, HALILBEYLI, HAMZABABA, SARIÇALI, ZEAMET, YEŞILYURT MAHALLELERI VE CIVARLARI
03.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILÜZÜM MAH. KEMALPAŞA OSB 16.SK VE CIVARLARI
KİRAZ
03.07.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SULUDERE MAHALLESI OVA SOKAK TR-3
KONAK
03.07.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMET KAPTAN MAHALLESİ,1366-1369 SOKAKLAR VE CİVARI
03.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ MAHALLESİ,HALİT ZİYA BULVARI,1354 SOKAK VE CİVARI
ÖDEMİŞ
03.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESI, SARAÇOĞLU CD, CUMHURIYET MAHALLESI, KURTULUŞ VE KARŞIYAKA CD. (TR-24, TR-25, TR-92, TR-165)
03.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMIRLI VE OVAKENT MAHALLELERI
TİRE
03.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAŞTEPE MEVKII TR1-TR2-TR3 TRAFOLARI -EFES YEM-TIRE BELEDIYESI KÖPEK ÇIFTLIĞI-RENAULT AKÇINLER -TAŞTEPE İZMIRGAZ DAĞITIM MERKEZI-İZMIR ATIKSU ARITMA TESISI.-TARIŞ DEPOLARI
TORBALI
03.07.2022 09:00 09:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYRANCILAR İNÖNÜ MAH. AHMET ÖZKAN CAD. 139, 145 SOKAKLAR VE CIVARI
03.07.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAZIBAŞI MAH. YERLEŞIM ALANI TAMAMI, ATATÜRK , BALKAN, PIZZA CADDELERI BAYRAKTAR, 9226, 9224 VE DERE SOKAK SOKAK ÖZEL TR ABONELERI