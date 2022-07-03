İzmir’de su kesintisi 3 Temmuz Pazar

Elektrik ve su kesintileri sabah saatlerinde en çok araştırılanlar arasında. İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 3 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR SU KESİNTİSİ 3 TEMMUZ PAZAR

KONAK LEVENT, BOĞAZİÇİ, 26 AĞUSTOS, FERAHLI

03.07.2022 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

KONAKEGE, UMURBEY

03.07.2022 saat 10:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.



MENDERESAHMETBEYLİ

03.07.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.



MENDERESÇATALCA

03.07.2022 saat 10:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.



ÖDEMİŞ OVAKENT, EMİRLİ

03.07.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI İNÖNÜ

03.07.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA DEMİRCİLİ

03.07.2022 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.