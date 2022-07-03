Kuyumcu soygunu zanlısı 1 ay sonra yakalandı

Olay, 3 Haziran Cuma günü günü saat 14.25'te , Önder Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Başında motosiklet kaskı, elinde de tabanca olan bir soyguncu, kuyumcu dükkanına geldi.

Elindeki poşeti dükkan sahibi M.D'ye (33) uzatıp altınla doldurmasını isteyen şüpheli, tezgahın arkasında bulunan dükkan sahibinin eline telefonunu alması üzerine panikleyerek kaçtı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Süleyman Zengin (37) olduğunu belirledi.

Şüpheli, ekipler tarafından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada soygunda kullanılan kask ve tabanca da ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Zengin tutuklanarak cezaevine gönderildi.