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Haberler İzmir Trafik kazasında yaralanan polis yaşam savaşını kaybetti

Trafik kazasında yaralanan polis yaşam savaşını kaybetti

3.7.2022

Trafik kazasında yaralanan polis yaşam savaşını kaybetti
İZMİR Tire'de 26 Haziran günü meydana gelen kazada, Ege Efe Durucan'ın kullandığı elektrikli bisiklet ile polis memuru Turan Arıkan'ın kullandığı motosiklet çarpışmış, kazada ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Arıkan kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda olan Arıkan, 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Talihsiz polis memurunun naaşı ikindi namazına müteakip Hamidiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karağaaç mezarlığına defnedildi. ■ EMRE SAÇLI
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