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Trafik kazasında yaralanan polis yaşam savaşını kaybetti
3.7.2022
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İZMİR Tire'de 26 Haziran günü meydana gelen kazada, Ege Efe Durucan'ın kullandığı elektrikli bisiklet ile polis memuru Turan Arıkan'ın kullandığı motosiklet çarpışmış, kazada ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Arıkan kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda olan Arıkan, 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Talihsiz polis memurunun naaşı ikindi namazına müteakip Hamidiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karağaaç mezarlığına defnedildi. ■ EMRE SAÇLI