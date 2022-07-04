  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Gaziemir Belediyesi göletin suyunu kesti

Gaziemir Belediyesi göletin suyunu kesti

4.7.2022

Gaziemir Belediyesi göletin suyunu kesti
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi MHP Grubu Başkanvekili ve Gaziemir Belediyesi Meclis üyesi Selahattin Şahin ve Gaziemir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, yangın sezonunda olunmasına rağmen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın Sarnıç'taki göletin suyunu kestiğini ileri sürdü. Başkan Arda'ya "Tam da yangın sezonundayken, pompaları kapatarak göleti besleyen suyu neden kestiniz? Olası bir yangında, yeterli derinliği olmayan göletten helikopter nasıl su alacak?" sorularını yönelten meclis üyeleri "Bölgede yetki Gaziemir Belediyesi'nde" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA