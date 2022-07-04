Gaziemir Belediyesi göletin suyunu kesti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi MHP Grubu Başkanvekili ve Gaziemir Belediyesi Meclis üyesi Selahattin Şahin ve Gaziemir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, yangın sezonunda olunmasına rağmen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın Sarnıç'taki göletin suyunu kestiğini ileri sürdü. Başkan Arda'ya "Tam da yangın sezonundayken, pompaları kapatarak göleti besleyen suyu neden kestiniz? Olası bir yangında, yeterli derinliği olmayan göletten helikopter nasıl su alacak?" sorularını yönelten meclis üyeleri "Bölgede yetki Gaziemir Belediyesi'nde" dedi.

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