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İzmir ve Manisa'da çok sayıda gözaltı! Polis adım adım takip etti

Aylardır suç örgütüne yönelik süren çalışma sonunda Manisa merkez ve ilçeleri ile İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

AA

04.07.2022, 11:46

İzmir ve Manisa’da çok sayıda gözaltı! Polis adım adım takip etti

Manisa ve İzmir'de suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı verilen 49 şüpheli gözaltına alındı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yağma", "tehdit", "kasten yaralama", "özel hayata ilişkin görüntüleri kaydetme", "uyuşturucu madde ticareti ve kullanma", "silah ticareti yapma", "nitelikli hırsızlık", "silahlı tehdit", "mala zarar verme" ve benzeri suçları işledikleri tespit edilen 7 zanlıya yönelik 26 Kasım 2021'de soruşturma başlatıldı.

Bu şüphelilerin teknik ve fiziki takibi sonucu suç örgütü üyesi veya örgütle bağlantılı 48 suça karıştıkları iddiasıyla 49 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla Manisa'nın Yunusemre, Turgutlu, Ahmetli ve Salihli ilçeleriyle İzmir'de tüm şüpheliler yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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