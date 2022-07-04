İzmir’de 10 günde 29 orman yangını! Dakikalar içinde yapılan ilk müdahale felaketi önlüyor

ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAĞI

Öte yandan, İzmir'de orman yangınlarının önüne geçilmesi için bazı ormanlık alanlara 1 Haziran'dan itibaren giriş yasağı getirildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli hemşehrilerim, ciğerlerimizi daha fazla yakmasın diye, giriş yasağı getirdiğimiz ormanları paylaşıyoruz. Lütfen yasaklı alanlara olduğu kadar diğer ormanlarımıza da hep birlikte sahip çıkalım, geleceğe nefes olalım" yazmıştı.