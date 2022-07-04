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Haberler İzmir İzmir'de kahreden son: Boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isterken...

İzmir'de kahreden son: Boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isterken...

İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen olayda denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğun yardımına koşan Özden Özyürek, başka birini daha kurtarmak isterken hayatını kaybetti.

AA

04.07.2022, 14:20

İzmir’de kahreden son: Boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isterken...

Eski Foça Doktorlar Sitesi sahilinden denize giren çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde bulunan Özden Özyürek, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu sudan çıkardı. Bu sırada deniz yatağıyla akıntıya kapılan kadının da yardımına koşan Özyürek, su yutarak bilincini kaybetti.

Özyürek, çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadın ise olay yeri yakınında bulunan bottakilerin çabasıyla karaya çıkarıldı.

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