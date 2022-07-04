İzmir’de kahreden son: Boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isterken...

Eski Foça Doktorlar Sitesi sahilinden denize giren çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde bulunan Özden Özyürek, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu sudan çıkardı. Bu sırada deniz yatağıyla akıntıya kapılan kadının da yardımına koşan Özyürek, su yutarak bilincini kaybetti.
Özyürek, çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadın ise olay yeri yakınında bulunan bottakilerin çabasıyla karaya çıkarıldı.Balıkesir'de katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti