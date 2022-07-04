Sata sata bitirecek!

Seferihisar Belediyesi'ndeki 10 yıllık başkanlığı döneminde belediyenin imar turizmli arsalarını tek tek satan ve üzerine yüklü miktarda borç bırakan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de aynı yöntemi uyguluyor. Soyer, bir yandan belediyenin ulaşım ve su ücretlerine zam üstüne zam yaparken diğer yandan gayrimenkul satışına da hız verdi. Tunç Soyer'in sattığı gayrimenkul sayısı 810'a yükseldi.

SATIŞLARDA PATLAMA YAŞANDI

Tunç Soyer'den önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 15 yıl yöneten Aziz Kocaoğlu, mülk satışı yapmamakla ve bununla birlikte kurumun mali yapısının güçlü olmasıyla övünüyordu. Ancak Soyer'in gelişiyle Büyükşehir'deki borçlanma gibi gayrimenkul satışları da patlama yaptı. İzmir'de değerleme ve kredi derecelendirme uzmanı olarak görev yapan Vakıfbank eski müfettişlerinden İbrahim Naki Avşar, Encümen kararları üzerinden Soyer'in yaptığı gayrimenkul satışlarını takip etmeyi sürdürüyor.

ARSALAR İNŞAAT ŞİRKETLERİNE

Avşar'ın yaptığı son araştırmaya göre Başkan Soyer'in göreve geldiği 1 Nisan 2019 tarihinden 30 Haziran 2022 tarihine kadar İzmirlilere ait 810 adet taşınmaz satıldı. Soyer'in bugüne kadar toplamda 652 daire ve 63 bin 165 metrekare 158 arsayı 538 milyon TL'ye sattığı ortaya çıktı. Satılan arsaların önemli kısmının inşaat şirketleri tarafından alındığı belirtildi.

'BÜTÇE AÇIKLARINI FİNANSE EDİYOR'

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe açıklarının bu satışlarla finanse edildiğine dikkat çeken İbrahim Naki Avşar, "Bütçe açıkları, duran varlık satışlarıyla finanse edilemez. Önemli olan belediyenin sürekli gelir elde edeceği kaynaklar oluşturmaktır. Satmak bir yere kadar geçerli. Bu satılanlar harici kaynaklardır. Sürekliliği bulunmamaktadır. Bu gidişle İzmir'de satacak mal kalmayacak. Satılabilir varlıkların da bir sınırı vardır. O sınıra geldiğinizde ne satacaksınız? Belediyenin şapkayı önüne koyup gelirlerini artırmanın yolunu bulması gerekiyor" dedi.

ERHAN GÜLENÇ