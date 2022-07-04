Yolumuza ilk günkü aşkla devam ediyoruz

AK Parti İzmir İl Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Vefa Buluşmaları" programı kapsamında, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, geçmiş dönemde görev yapan il ve ilçe yönetimlerinde görev alan partililerle bir araya geldi. Karşıyaka'da düzenlenen 'Dünden Bugüne Yol Arkadaşlarımızla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Sürekli, "Vefa buluşmalarımız kapsamında ilçelerimizi de dâhil ettik. Ziyaret ve programlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Geçmiş dönemlerde il ve ilçe yönetimlerinde görev alan dava arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıları tamamladık. Bundan sonraki süreçte geçmişten bugüne farklı kademelerde görev yapan yol arkadaşlarımızla buluşmalarımızı sürdüreceğiz. İlk günkü aşkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

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