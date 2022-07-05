7 ihalede 9 milyon liralık kamu zararı

İZMİR'İN Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyonda ihaleye fesat karıştırarak kamuyu toplam 9 milyon 934 bin lira zarara uğrattıkları iddiası ile 28 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. Aralarında belediyenin temizlik işleri ve yazı işleri müdürlerinin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

8'İ MÜDÜR KONUMUNDA

MENDERES Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama gibi 7 farklı ihaleye fesat karıştırdıkları iddiası ile dün sabahın erken saatlerinde aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı olan Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü E.A, Park Bahçeler Müdürü B.D, Fen İşleri Müdürü T.T, Muhasebe Müdürü F.E. ve Strateji Müdürü M.T. ile önceki dönem belediyede görev yapan Fen İşleri eski Müdürü Ö.T, Destek Hizmetleri eski Müdürü K.T ve Temizlik İşleri eski Müdürü M.H'nin de aralarında olduğu 27 kişiyi gözaltına aldı. 1 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

SORGULARI DEVAM EDİYOR

GÖZALTINA alınan şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, daha önce bilirkişinin yaptığı incelemeye göre; 2018-2021 yılları arasındaki 10 çöp toplama ve iş makinesi kiralama ihalesinin incelendiği, incelenen 7 ihalede, 'İhaleye fesat karıştırma' suçunun işlendiği, imza yetkilisi olan şüphelilerin toplam 9 milyon 934 bin liralık kamu zararının oluşmasına yol açtıkları iddia edildi. ■ METİN BURMALI

BAŞKAN KAYALAR: ÖNCEKİ DÖNEME YÖNELİK

MENDERES Belediye Başkanı Mustafa Kayalar tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "Belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme (2018) ait gerçekleştirilen ihalelere yapılan denetlemelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Bu personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış personeller olup şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Sürecin takipçisi olacağız" denildi.