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Haberler İzmir Alperen ikinci kulağına kavuşacak

Alperen ikinci kulağına kavuşacak

5.7.2022

Alperen ikinci kulağına kavuşacak
İZMİR'DE doğuştan kulak yokluğu olarak bilinen 'microtia tip 3' hastası, 4 yaşındaki Alperen Çelik, 5 ay önce ABD'de yapılan ameliyatın ardından sol kulağına kavuştu. Artık duymaya başlayan ve annesiyle iletişim kuran Alperen'in sağ kulağından da ameliyat olması için açılan Valilik onaylı bağış kampanyası, yaşamını yitiren SMA Tip 1 hastası Mustafa Yağız için toplanan yardım parası sayesinde tamamlandı. Eylül ayında tekrar ABD'ye gitmeye hazırlandıklarını söyleyen Alperen'in annesi Fidan Funda Çelik, "Ona diğer çocuklar 'kulaksız' demeyecek. Çocuğumu parka götürdüğümde üzüldüğünü görüp 'hadi gidelim' oğlum demeyeceğim. Artık iki kulaklı Alperen olarak parklarda oynayacak" dedi.
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