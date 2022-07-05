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Haberler İzmir Baba-oğul hastanenin altını üstüne getirdi

Baba-oğul hastanenin altını üstüne getirdi

5.7.2022

Baba-oğul hastanenin altını üstüne getirdi

İZMİR'DE, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi gördüğünü ileri sürdükleri bir yakınlarını ziyaret etmek için içeriye girmek isteyen 3 kişiye, güvenlik personelleri 'sadece bir kişi içeri girebilir' ikazında bulundu. Bunun üzerine şüphelilerden M.A. ve oğlu Y.A, özel güvenlik görevlilerine saldırdı. 1'i kadın 2 güvenlik görevlisinin darp edildiği olaya müdahale eden polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Olay sonrası 2 güvenlik görevlisi darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olurken, polis ekiplerince şüphelilerin yapılan üst aramasında 3 bıçak ve 1 satır çıktı. Öte yandan, olayı güçlükle kontrol altına alan güvenlik personelleri sayesinde hiçbir sağlık çalışanı zarar görmedi.

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