Baba-oğul hastanenin altını üstüne getirdi

İZMİR'DE, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi gördüğünü ileri sürdükleri bir yakınlarını ziyaret etmek için içeriye girmek isteyen 3 kişiye, güvenlik personelleri 'sadece bir kişi içeri girebilir' ikazında bulundu. Bunun üzerine şüphelilerden M.A. ve oğlu Y.A, özel güvenlik görevlilerine saldırdı. 1'i kadın 2 güvenlik görevlisinin darp edildiği olaya müdahale eden polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Olay sonrası 2 güvenlik görevlisi darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olurken, polis ekiplerince şüphelilerin yapılan üst aramasında 3 bıçak ve 1 satır çıktı. Öte yandan, olayı güçlükle kontrol altına alan güvenlik personelleri sayesinde hiçbir sağlık çalışanı zarar görmedi.