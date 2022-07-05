Menemen’de CHP’li yöneticiden meclis üyesine saldırı

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, geçen yıl CHP'den ayrılan Menemen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Ünal'ın CHP Menemen İlçe Başkanlığı yöneticisi Erdal Güneş tarafından cam şişeyle saldırıya uğradığını yazdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pehlivan, "Menemen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Ünal'a, Menemen CHP ilçe yöneticisi Erdal Güneş cam şişeyle, arkadan başına vurarak yaralamış ve hayatına kastetmiştir. Menemen CHP İlçe Örgütü'nün bu kişi ile ilgili gerekeni yapacağına inanıyor, Menemen Belediye Meclis Başkanlığı sorumluluğum gereği konunun takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum. Bu vesile ile Belediye Meclis Üyemiz Hasan Ünal'a, maruz kaldığı bu tatsız ve talihsiz olaydan dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

RAPOR ALDI AMA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Konuyla ilgili konuşan Ünal, "Buca'da bir mekanda oturuyorduk. Buca CHP ilçe yoneticileri de vardı. Hatta bazı arkadaşlar beni görünce geldi, selamlaştık. Fakat ben şahsı orada hiç görmedim. Kendisiyle hiç konuşmadık. Orada CHP Menemen ilçe yöneticileri de varmış. Kendisi de ilçe yöneticilerindendir. Lavaboya kalktığım sırada kafamın arkasına içki şişesiyle vurdu. Ben ne olduğunu anlamadan kanlar içinde kaldım. Darp raporu aldım fakat şikayetçi olmadım" dedi.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI ÇELİK: ZORBALIKLA SORUN ÇÖZÜLMEZ

SALDIRIYI kınadıklarını söyleyen AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, "Hiçbir zaman halkımızın teveccühü ile seçilmiş bir meclis üyemize şiddet uygulanamaz. Zorbalıkla hiçbir sorunun çözülmeyeceğini herkese duyurmak istiyoruz. Tekrardan Hasan Ünal'a geçmiş olsun diyor, AK Parti'nin tüm yönetimi ile daha büyük bir şevkle ve enerjiyle çalışmasına devam edebilmesi için Ünal'ın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

SEBEBİ HALI SAHA RANTI

BU kişiye belediyenin eski başkanı Tahir Şahin döneminde bir halı saha tahsis ettiğini ifade eden Ünal, "Bu halı sahanın verilmesiyle ilgili bir usulsüzlük vardı. Ben 2 ay önce bunu belediye meclisinde dile getirdim. Saldırının sebebi de budur" diye konuştu. Menemen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Ünal, geçen yıl CHP'den istifa etmiş, partisiyle ilgili yaptığı sert eleştirilerle gündeme gelmişti.

GÜNEY: PARTİ İÇİNDE YAŞANAN BİR OLAY DEĞİL

CHP Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney de konuyla ilgili açıklama yaptı. Yaşananların Güneş ile Ünal arasında çıkan bir tartışma sonucu münferit bir olay olduğunu öne süren Güney, "Bu olayı tasvip etmem mümkün değildir. Ancak daha vahimi, olaydan 45 dakika sonra adı geçen partisiz meclis üyesi, iki araçla Güneş'in evinin önüne gidip planlayarak ve tasarlayarak ona saldırıda bulunup, darp etmiş. Olaydan bir gün sonra Güneş'in işletmecisi olduğu halı sahası mühürlenmiştir" dedi.

YAŞANAN olayı ilçe yönetim kurulu toplantısında ele alacaklarını belirten Güney, "Bu olay kendi parti içimizde yaşanan bir olay değil, dışarıda herhangi bir yerde yaşanan bir olaydır. Olayın siyasi bir tarafı yok ancak tabii ki bizlerin CHP İlçe Örgütü olarak insanlara örnek olmamız gerekir. Biz kendi içimizde bunu değerlendirip, sonuçlandıracağız" diye konuştu.

METİN BURMALI