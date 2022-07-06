Ateş pahası eğlence

Türkiye'de özellikle iç turizmin gözde merkezlerinden Çeşme'de turistik tesisler, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde oluşması beklenen yoğunluğa hazırlanıyor. Denizi, rüzgarı ve plajlarıyla yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerden de ilgi görmeye başlayan Çeşme'de, Ramazan Bayramı ile başlayan turizm sezonu otelcileri ve işletmecileri memnun etti.

1 MİLYON KİŞİ BEKLENİYOR

Özellikle hafta sonlarında gösterilen ilgi, plajlar ve sokaklara yansıdı. Okulların kapanmasıyla sezon yoğunluğunun başladığı ilçede 9 günlük bayram tatilinde günlük 1 milyonun üzerinde misafirin ağırlanması bekleniyor. Özellikle ünlü ve zengin vatandaşların tercih ettiği lüks beachlerin güncel tarifeleri adeta cep yakıyor. Geçmiş yıllarda pahalılıkla gündeme gelen Çeşme'de, fiyatların yüksekliği yine dikkat çekiyor. Geçen yıla göre giriş ücretleri yüzde 100-200 oranında artan Çeşme'deki 'beachl'erde güzel vakit geçirmek isteyenler binlerce lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor.

ISTE ÜNLÜ MEKANLARIN GIRIS FIYATLARI

The Beach of Momo - Giriş 300 TL (en az 500 TL harcama zorunluluğu var)

Bonjour - Giriş 250 TL (en az 250 TL harcama zorunluluğu var)

Plaj 9 buçuk - Giriş 300 TL Sommer Klein - Giriş 350 TL

Before Sunset - Giriş 500 TL Boheme - Giriş 400 TL

OM Paparazzi - Giriş 300 TL (Konuma göre 300-1500 TL harcama zorunluluğu)

Fly Inn - Giriş 300 TL (1000- 1500 TL arası harcamaya göre konum)