İzmir elektrik kesintisi 6 Temmuz Çarşamba

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 6 Temmuz Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 6 Temmuz Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 6 Temmuz Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI
06.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZHAN MAHALLESİ,1620/39-27-33-85-26-84-79-78-35-77-76-38-21-33-36 SOKAKLAR CİVARI
06.07.2022 09:00 11:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,ANKARA CADDESİ,283/1,286/1-3-10 SOKAKLAR CİVARI
06.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZHAN MAHALLESİ,2188/1-2-8,1615/12-11-9,2178/1-2, 2175, 2187,2181,2176, 2182, 2180, 2181/3-1,2184,2190, 2186, 2185,2186, 2179, 2191,2185/2,2168, 2186/1, 2124/1-2-3-4-5-6, 2104, 2174,2168/1,2097,2166/5-6,2165/2,2178, 2176/1,2175/1 SOKAKLAR CİVARI
06.07.2022 11:00 12:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,ANKARA CADDESİ,283/1,286/1-3-10 SOKAKLAR CİVARI
06.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZHAN MAHALLESİ,2188/1-2-8, 1615/12-11-9, 2178/1-2, 2175, 2187, 2181, 2176, 2182, 2180,2181/3-1, 2184, 2190, 2186, 2185, 2186, 2179, 2191, 2185/2, 2168, 2186/1, 2124/1-2-3-4-5-6, 2104,2174,2168/1, 2097, 2166/5-6, 2165/2, 2178, 2176/1 VE 2175/1 SOKAKLAR CİVARI
06.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,ANKARA CADDESİ,283/1,286/1-3-10 SOKAKLAR CİVARI
06.07.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FUAT EDİP BAKSI MAHALLESİ,CÜNEYT SÜVARİOĞULLARI CADDESİ,ADİL AKÇAMLI, ZEKİ YAVAŞ,1610, 1642,1631,1632,1613,1614,1617,1647,1659,1658 SOKAKLAR CİVARI
06.07.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,ANKARA CADDESİ, 283/1,286/1-3-10 SOKAKLAR CİVARI
06.07.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUHİTTİN ERENER MAHALLESİ,ŞEHİT HAKAN UYSAL CADDESİ, 2123, 2127, 2126/1, 2102, 2126, 2100, 2125, 2124, 2103, 2119/1,2119, 2121, 2128, 2128/1, 2123/1-2-3-4, VE 1637/13 SOKAKLAR CİVARI
06.07.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEPEKULE MAHALLESİ,İBRAHİM ETHEM CADDESİ,1643/33,613, 616/1-2-7-8, 610, 616, HASAN BAĞIRA,601,612,609,608,607 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
06.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ BAYIK PETROL VE CİVARLARI
06.07.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AŞAĞIKIRIKLAR OVASI SULAMALAR
06.07.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FERİZLER OVASI SULAMALAR
BORNOVA
06.07.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,367/5-6,372 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,3020/1,3020,3009 SOKAKLARI VE CİVARI
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,3020,3015,3015/1,3015/1 SOKAKLARI VE CİVARI
GAZİEMİR
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİEMİR,YEŞİL,SAKARYA,ATIFBEY MAHALLELERİ,FERİDUN PÖZÜT,TÜRKAN SAYLAN,NAFİZ GÜRMAN,KUBİLAY CADDESİ,2,7,41,53,58,59/1 SOKAKLAR, TÜTÜNCÜLER SİTESİ,ERDEM YAPI KOOP
GÜZELBAHÇE
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇELEBİ MAHALLELERİ,431 SOKAK VE CİVARI
06.07.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇELEBİ MAHALLESİ,411,568,576,578 SOKAKLAR,ESKİ SEFERİHİSAR,MÜZEYYEN SENAR CADDELERİ VE CİVARI
06.07.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,İSTİKBAL,POYRAZ CADDELERİ,445,447,600,598,523,515 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,ESKİİZMİR CADDESİ,4620-4620/1-4621-4622-4624-4625-4628-4632-9131/1-9131/2 SOKAKLAR VE CİVARI
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇKUYULAR MAHALLESİ,14-14/1 SOKAKLAR VE CİVARI
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇKUYULAR MAHALLESİ,12-69-70 SOKAKLAR VE CİVARI
06.07.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,ESKİİZMİR CADDESİ,3069-3070-3071-4592-4609-4611-4620-4620/1-4621-4622-4623-4624-4625-4626-4628-4630-4631-4632-4634-9131/1-9131/2 SOKAKLAR VE CİVARI
KİRAZ
06.07.2022 09:30 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABULU MAHALLESI ARMUTLU SOKAK TR-6
MENDERES
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇATALCA MH. DEREKÖY MH. YENIKÖY MH. KUYUCAK MH.
ÖDEMİŞ
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ANAFARTALAR, ATATÜRK, CUMHURIYET MAHALLELERI KISMEN
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ, AKINCILAR, CUMHURIYET, UMURBEY MAHALLELERI
TİRE
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAYLI MAH, KURŞAK MAH, BÜYÜKKALE MAH, GRB SULAMA TR'LERI, ÖZEL TRLER