İzmir elektrik kesintisi 6 Temmuz Çarşamba

GÜZELBAHÇE

06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇELEBİ MAHALLELERİ,431 SOKAK VE CİVARI

06.07.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇELEBİ MAHALLESİ,411,568,576,578 SOKAKLAR,ESKİ SEFERİHİSAR,MÜZEYYEN SENAR CADDELERİ VE CİVARI

06.07.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,İSTİKBAL,POYRAZ CADDELERİ,445,447,600,598,523,515 SOKAKLAR VE CİVARI

KARABAĞLAR

06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,ESKİİZMİR CADDESİ,4620-4620/1-4621-4622-4624-4625-4628-4632-9131/1-9131/2 SOKAKLAR VE CİVARI

06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇKUYULAR MAHALLESİ,14-14/1 SOKAKLAR VE CİVARI

06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇKUYULAR MAHALLESİ,12-69-70 SOKAKLAR VE CİVARI

06.07.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,ESKİİZMİR CADDESİ,3069-3070-3071-4592-4609-4611-4620-4620/1-4621-4622-4623-4624-4625-4626-4628-4630-4631-4632-4634-9131/1-9131/2 SOKAKLAR VE CİVARI

