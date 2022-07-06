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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 6 Temmuz Çarşamba

İzmir elektrik kesintisi 6 Temmuz Çarşamba

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 6 Temmuz Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

06.07.2022, 08:44

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 6 Temmuz Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir elektrik kesintisi 6 Temmuz Çarşamba

BAYRAKLI
06.07.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZHAN MAHALLESİ,1620/39-27-33-85-26-84-79-78-35-77-76-38-21-33-36 SOKAKLAR CİVARI
06.07.2022 09:00 11:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,ANKARA CADDESİ,283/1,286/1-3-10 SOKAKLAR CİVARI
06.07.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZHAN MAHALLESİ,2188/1-2-8,1615/12-11-9,2178/1-2, 2175, 2187,2181,2176, 2182, 2180, 2181/3-1,2184,2190, 2186, 2185,2186, 2179, 2191,2185/2,2168, 2186/1, 2124/1-2-3-4-5-6, 2104, 2174,2168/1,2097,2166/5-6,2165/2,2178, 2176/1,2175/1 SOKAKLAR CİVARI
06.07.2022 11:00 12:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,ANKARA CADDESİ,283/1,286/1-3-10 SOKAKLAR CİVARI
06.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZHAN MAHALLESİ,2188/1-2-8, 1615/12-11-9, 2178/1-2, 2175, 2187, 2181, 2176, 2182, 2180,2181/3-1, 2184, 2190, 2186, 2185, 2186, 2179, 2191, 2185/2, 2168, 2186/1, 2124/1-2-3-4-5-6, 2104,2174,2168/1, 2097, 2166/5-6, 2165/2, 2178, 2176/1 VE 2175/1 SOKAKLAR CİVARI
06.07.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,ANKARA CADDESİ,283/1,286/1-3-10 SOKAKLAR CİVARI
06.07.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FUAT EDİP BAKSI MAHALLESİ,CÜNEYT SÜVARİOĞULLARI CADDESİ,ADİL AKÇAMLI, ZEKİ YAVAŞ,1610, 1642,1631,1632,1613,1614,1617,1647,1659,1658 SOKAKLAR CİVARI
06.07.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,ANKARA CADDESİ, 283/1,286/1-3-10 SOKAKLAR CİVARI
06.07.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUHİTTİN ERENER MAHALLESİ,ŞEHİT HAKAN UYSAL CADDESİ, 2123, 2127, 2126/1, 2102, 2126, 2100, 2125, 2124, 2103, 2119/1,2119, 2121, 2128, 2128/1, 2123/1-2-3-4, VE 1637/13 SOKAKLAR CİVARI
06.07.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEPEKULE MAHALLESİ,İBRAHİM ETHEM CADDESİ,1643/33,613, 616/1-2-7-8, 610, 616, HASAN BAĞIRA,601,612,609,608,607 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 6 Temmuz Çarşamba

BERGAMA
06.07.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ BAYIK PETROL VE CİVARLARI
06.07.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AŞAĞIKIRIKLAR OVASI SULAMALAR
06.07.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FERİZLER OVASI SULAMALAR
BORNOVA
06.07.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,367/5-6,372 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,3020/1,3020,3009 SOKAKLARI VE CİVARI
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,3020,3015,3015/1,3015/1 SOKAKLARI VE CİVARI
GAZİEMİR
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİEMİR,YEŞİL,SAKARYA,ATIFBEY MAHALLELERİ,FERİDUN PÖZÜT,TÜRKAN SAYLAN,NAFİZ GÜRMAN,KUBİLAY CADDESİ,2,7,41,53,58,59/1 SOKAKLAR, TÜTÜNCÜLER SİTESİ,ERDEM YAPI KOOP

İzmir elektrik kesintisi 6 Temmuz Çarşamba

GÜZELBAHÇE
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇELEBİ MAHALLELERİ,431 SOKAK VE CİVARI
06.07.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇELEBİ MAHALLESİ,411,568,576,578 SOKAKLAR,ESKİ SEFERİHİSAR,MÜZEYYEN SENAR CADDELERİ VE CİVARI
06.07.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,İSTİKBAL,POYRAZ CADDELERİ,445,447,600,598,523,515 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,ESKİİZMİR CADDESİ,4620-4620/1-4621-4622-4624-4625-4628-4632-9131/1-9131/2 SOKAKLAR VE CİVARI
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇKUYULAR MAHALLESİ,14-14/1 SOKAKLAR VE CİVARI
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇKUYULAR MAHALLESİ,12-69-70 SOKAKLAR VE CİVARI
06.07.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,ESKİİZMİR CADDESİ,3069-3070-3071-4592-4609-4611-4620-4620/1-4621-4622-4623-4624-4625-4626-4628-4630-4631-4632-4634-9131/1-9131/2 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 6 Temmuz Çarşamba

KİRAZ
06.07.2022 09:30 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABULU MAHALLESI ARMUTLU SOKAK TR-6

MENDERES
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇATALCA MH. DEREKÖY MH. YENIKÖY MH. KUYUCAK MH.

ÖDEMİŞ
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ANAFARTALAR, ATATÜRK, CUMHURIYET MAHALLELERI KISMEN
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ, AKINCILAR, CUMHURIYET, UMURBEY MAHALLELERI

TİRE
06.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAYLI MAH, KURŞAK MAH, BÜYÜKKALE MAH, GRB SULAMA TR'LERI, ÖZEL TRLER

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