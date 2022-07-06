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İzmir'de su kesintisi 6 Temmuz Çarşamba

İZSU tarafından yapılan duyuruda bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve kesintilerin hangi ilçelerde olacağı merak ediliyor. İşte 6 Temmuz Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...