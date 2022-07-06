İzmir’de su kesintisi 6 Temmuz Çarşamba

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 6 Temmuz Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU tarafından yapılan duyuruda bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve kesintilerin hangi ilçelerde olacağı merak ediliyor. İşte 6 Temmuz Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 6 Temmuz Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BEYDAĞ KURUDERE
05.07.2022 saat 21:50 ile 06.07.2022 saat 15:00 arasında yaklaşık 17 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ BADEMLİ
06.07.2022 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE MALTEPE
06.07.2022 saat 01:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA BAHÇELİEVLER, BAHARİYE
06.07.2022 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK ELMADERE
06.07.2022 saat 10:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
MENDERES ORTA
06.07.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ OVACIK
06.07.2022 saat 09:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
TİRE DOYRANLI
05.07.2022 saat 23:00 ile 06.07.2022 saat 13:00 arasında yaklaşık 14 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE İHSANİYE
06.07.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA CAMİATİK, KUŞÇULAR
06.07.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA GÜLBAHÇE
06.07.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.