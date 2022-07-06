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Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 6 Temmuz Çarşamba

İzmir'de su kesintisi 6 Temmuz Çarşamba

İZSU tarafından yapılan duyuruda bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de suların ne zaman geleceği ve kesintilerin hangi ilçelerde olacağı merak ediliyor. İşte 6 Temmuz Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

06.07.2022, 10:26

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 6 Temmuz Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de su kesintisi 6 Temmuz Çarşamba

BEYDAĞ KURUDERE
05.07.2022 saat 21:50 ile 06.07.2022 saat 15:00 arasında yaklaşık 17 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ BADEMLİ
06.07.2022 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 6 Temmuz Çarşamba

GÜZELBAHÇE MALTEPE
06.07.2022 saat 01:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA BAHÇELİEVLER, BAHARİYE
06.07.2022 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 6 Temmuz Çarşamba

KINIK ELMADERE
06.07.2022 saat 10:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

MENDERES ORTA
06.07.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 6 Temmuz Çarşamba

ÖDEMİŞ OVACIK
06.07.2022 saat 09:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

TİRE DOYRANLI
05.07.2022 saat 23:00 ile 06.07.2022 saat 13:00 arasında yaklaşık 14 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 6 Temmuz Çarşamba

TİRE İHSANİYE
06.07.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA CAMİATİK, KUŞÇULAR
06.07.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

URLA GÜLBAHÇE
06.07.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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