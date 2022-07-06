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İzmir'deki korku dolu anlar kamerada! Otomobil alev topuna döndü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda park halinde bulunan bir otomobil birden alev alarak yanmaya başladı. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken korku dolu o anlar da kameralara yansıdı.

İHA

06.07.2022, 09:24

İzmir’deki korku dolu anlar kamerada! Otomobil alev topuna döndü

Olay, gece saatlerinde Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen sebepten dolayı bir anda alev topuna döndü.

Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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