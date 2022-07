Motosikletten düşerek feci şekilde can verdi

İZMİR Bayındır'da direksiyon hakimiyetini kaybeden 54 yaşındaki motosiklet sürücüsü M.Y. öldü. Gencer Çayır mevkiinde meydana gelen kazada 35 SS 185 plakalı motosikletiyle karayolunda seyir halindeki M.Y, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletten düşerek yola savrulan talihsiz sürücü olay yerinde can verdi. Cenazesi, Bayındır Devlet Hastanesi morguna kaldırılan M.Y'nin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. ■ NADİR UYSAL