8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası çekişmeli geçti

8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, Türkiye Satranç Federasyonu desteğiyle 20-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Aralarında Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Sırbistan, İspanya, Irak, İran, Ürdün, Kazakistan, Lübnan, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Suriye, Özbekistan, Bulgaristan ve Rusya'dan da 17 ülkeden 544 sporcunun katıldığı turnuva Aya Haralambos Kilisesi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Turnuva oldukça çekişmeli geçti. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "8. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvasında sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ben de satranç meraklısı olarak turnuvayı ilgiyle, heyecanla takip etmiş olacağım" dedi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, tüm katılımcılara başarılar diledi.