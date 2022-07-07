Başkan Kayalar adli kontrolle serbest!

İZMİR Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da içinde bulunduğu 9 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayalar ve 3 kişiye yurt dışı çıkış yasağı da getirildi. 1 kişi emniyetteki ifadesinin ardından, 22 şüpheli ise savcılıkta serbest kaldı.

GÖZALTI KARARI ALINDI

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında dosyaya atanan bilirkişi, 2018-2021 yılları, toplam 10 çöp toplama ve iş makinesi kiralama ihalesini incelerken 7 ihalede, 'ihaleye fesat karıştırma' suçunun oluştuğunu belirledi. Söz konusu ihalelerde, kamunun 9 milyon 934 bin lira zarara uğratıldığının altı çizildi. Bunun üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Geçen pazartesi günü yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Aynı soruşturmanın devamında elde edilen belgelerin incelenmesi sonucunda Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği belirlendi.

'RÜŞVET VERİLDİ' İDDİASI

Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan 2 villanın aracılar kullanılarak 'rüşvet' olarak verildiği iddiasıyla ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü de gözaltına alındı. Operasyonun 'ihalelerde usulsüzlük' ve 'rüşvet' olmak üzere 2 dalga halinde yapıldığı belirtildi

'VEREMEYECEĞİMİZ HESABIMIZ YOK'

BAŞKAN Kayalar, adliye çıkışında partililerin alkışlarıyla karşılandı. Çıkışta açıklama yapan Kayalar, "Bizi burada sabaha kadar bekleyenlere teşekkür ediyorum. Biz bir kamu kurumunun başkanıyız. Bizim hakkımızda ihbarlar olabilir. Ancak bizim alnımız ak. Veremeyeceğimiz hesabımız yok. Her türlü hesabı vermeye hazırız" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR